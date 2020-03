Sostenere coloro che perdono il lavoro a causa del coronavirus e non fare sentire sola la gente in un momento di grande difficoltà. Sarà questa la missione del "Fondo San Giuseppe", istituito dalla Diocesi di Milano in collaborazione con il Comune di Milano, che metterà a disposizione inizialmente 4 milioni di euro. L’arcivescovo Mario Delpini ha spiegato: “Offrire un pronto soccorso a coloro che a causa della epidemia in atto non hanno alcuna forma di sostentamento”. Così il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala: “Aiutiamo chi è più fragile, non lasciamo indietro nessuno, siamo solidali”. Da questa mattina presto, inoltre, si sono formate già code davanti ai supermercati del capoluogo lombardo (LA DIRETTA – LO SPECIALE – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA – LA SITUAZIONE IN ITALIA).

10:06 – “Fondo San Giuseppe” per chi perde il lavoro

Un aiuto per sostenere coloro che perdono il lavoro a causa del coronavirus e un modo per non fare sentire sola la gente in un momento di grande difficoltà. Sarà questa la missione del "Fondo San Giuseppe" (affidato alla Caritas ambrosiana), istituito dalla Diocesi di Milano in collaborazione con il Comune di Milano e gestito da operatori e volontari del distretto del Fondo Famiglia Lavoro. Si parte con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro e, grazie al contributo offerto dal Comune di Milano di altri 2 milioni, metterà a disposizione inizialmente 4 milioni di euro. Il Fondo realizzerà i suoi obiettivi grazie ai tanti cittadini ed enti che non faranno mancare il loro sostegno aumentandone la disponibilità. Le risorse saranno ridistribuite alle fasce più deboli allo scopo di disinnescare la crisi sociale che rischia di esplodere dentro l’emergenza sanitaria. Possono beneficiarne coloro che hanno perso il posto di lavoro dal primo marzo 2020, residenti a Milano e nel territorio della Diocesi di Milano. Per accedere, dovranno essere presentate le domande a partire dal 25 marzo.

L’arcivescovo Mario Delpini ha spiegato: “Abbiamo deciso di creare un fondo speciale per esprimere la nostra prossimità e offrire un pronto soccorso a coloro che a causa della epidemia in atto non hanno alcuna forma di sostentamento”. Così il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala: “È nostro dovere fare la nostra parte come amministratori: ce lo impone lo spirito ambrosiano. Per questo sosteniamo l'iniziativa della Diocesi di Milano di istituire il Fondo San Giuseppe. Aiutiamo chi è più fragile, non lasciamo indietro nessuno, siamo solidali”.

7:30 – Lunghe code davanti ai supermercati

Come è accaduto ieri nei supermercati di tutta Italia, anche oggi a Milano, all'esterno dei punti vendita, la gente ha cominciato a mettersi in fila intorno alle 6:30. All'Esselunga di via Fuché, una delle più note, la coda si snoda già per quasi tutto l'isolato, e continuano ad arrivare persone. Il punto vendita dovrebbe aprire alle 7:30 e chiudere alle 20. Esselunga, che ha ridotto di poco gli orari, ha annunciato ingressi prioritari per medici e infermieri.