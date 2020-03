"Le terapie intensive della Lombardia non hanno più posti. Il mio appello alle istituzioni è: chiudere tutto. Non si può continuare a far circolare le persone". Lo ha detto Sergio Cattaneo, primario di cardiorianimazione degli Spedali Civili di Brescia. Pensiero condiviso anche da Paolo Terragnoli, primario del pronto soccorso della Clinica Poliambulanza del capoluogo lombardo: "Aumentano sempre più i giovani contagiati. È finito il momento di uscire, bisogna stare a casa e va chiuso tutto" (LA DIRETTA – LO SPECIALE – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA – LA SITUAZIONE IN ITALIA).

La situazione a Brescia

A Brescia, tra città e provincia, i contagi sono 4.648, con 594 morti e i 1.156 dimessi registrati dall'Ats di Brescia. Il prefetto bresciano Attilio Visconti ha spiegato che "la gestione dei tanti morti per ora non è critica". Ha poi aggiunto: "L'intesa con la Diocesi sta permettendo di portare le salme nelle chiese dei paesi. Al momento non c'è necessità dell'intervento dell'esercito".

