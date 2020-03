"Se non si riescono ad invertire i numeri" dei contagi in Lombardia "si arriverà a non essere in grado di curare tutti i malati e le persone che ci chiedono aiuto”, sono queste le parole del Governatore lombardo, Attilio Fontana, che ieri ha chiesto al premier Giuseppe Conte misure ancora più restrittive per far fronte all'emergenza coronavirus. L'assessore al Welfare, Giuslio Gallera, ha invece affermato che i contagi sono più di quelli che le autorità sanitarie hanno mappato fino a oggi. (DIRETTA)

8:54 - Gallera: “Situazione più ampia di quella mappata”

"Secondo le linee guida dell'Iss, che noi seguiamo, i tamponi si fanno solo a coloro che si presentano in ospedale con i sintomi di una polmonite. Quindi è chiaro che c'è tutta una serie di persone sul territorio che, per la velocità del virus o condizioni pregresse, sicuramente non vengono mappate, probabilmente molte persone anziane", ha confermato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ad Agorà.

8:35 - Forza posto di blocco della Gdf, arrestato

I finanzieri del Comando provinciale di Como, in servizio di ordine pubblico per la gestione dell'emergenza coronavirus, hanno arrestato un pregiudicato romeno di 54 anni che ha forzato un posto di blocco nel tentativo di entrare in Svizzera al varco autostradale di Ponte Chiasso.

L'uomo è stato sottoposto a controllo ma ha rimesso in moto il suo furgone cominciando una rocambolesca fuga lungo l'autostrada A9 e alcune strade della provincia di Como. Ha danneggiato numerosi mezzi che ha incrociato e, alla fine, ha speronato una pattuglia della Guardia di Finanza che lo aveva bloccato. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento, forzata consegna, tentate lesioni personali ed inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità in quanto, senza comprovata esigenza, circolava in violazione delle disposizioni in materia di emergenza da COVID-19.

8:15 - Fontana: “Rischio di non curare tutti malati”

"Se non si riescono ad invertire i numeri" dei contagi in Lombardia "si arriverà a non essere in grado di curare tutti i malati e le persone che ci chiedono aiuto, questo è il rischio a cui andiamo incontro nei prossimi giorni se non si fermano i contagi", ha detto il governatore Attilio parlando dell'emergenza Coronavirus in Lombardia.

8:04 - Il prefetto di Milano chiude 10 negozi

Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto la chiusura di 10 locali con l'inibizione della consegna a domicilio a seguito della mancata osservanza del decreto emesso per contrastare la diffusione del coronavirus. Si tratta di provvedimenti attuati dal 16 marzo a oggi e con una durata di 5 giorni.

7:45 - Milano, Fontana chiede stop uffici

Nella serata di ieri, il governatore Attilio Fontana ha fatto al premier Giuseppe Conte precise richieste: "Massiccio utilizzo dell'Esercito come presidio, insieme alle forze dell'ordine, per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti, partendo dalle 'corsette' e dalle passeggiate in libertà. Chiusura degli studi professionali e degli uffici pubblici, salvo per le attività indifferibili. Fermo dei cantieri. E, ancora, un'ulteriore limitazione delle attività commerciali".