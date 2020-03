Il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ai microfoni di Sky Tg24, ha lamentato una mobilità in tutto il territorio lombardo (attraverso lo studio anonimo degli spostamenti dei dispositivi di telefonia mobile) che supera il 40 per cento: “Anche oggi siamo su una media del 42-43 per cento rispetto alla mobilità in un giorno normale della regione Lombardia. Il dato ormai rappresenta circa l’85 per cento del totale della popolazione, quindi è sicuramente valido. Ci sembra molto alto. Stiamo facendo un’analisi su fascia oraria, abbiamo dei picchi molto importanti alle 18 e alle 19, seguono le 12 e le 13. In questi orari la gente si sposta di più. Gran parte dei movimenti, molto sicuramente, è dovuto alle attività produttive e professionali. Noi facciamo l'appello a chi sta uscendo senza una reale necessità” (LA DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Il vicepresidente lombardo: “Il problema non è solo il jogging”

Il vicepresidente lombardo ha spiegato: “In questo momento non è più il presidente della Regione o il sindaco che possono emettere ordinanze per l’emergenza Coronavirus, è il Governo. Ieri sera c’è stata una telefonata tra il presidente Fontana e il presidente del Consiglio Conte, dove sono state spiegate le manovre che abbiamo chiesto. La Lombardia si trova in una condizione un po’ differente rispetto alle altre regioni, ma le misure servono per tutti”. Rispondendo poi alla domanda se come Regione possano essere prese delle iniziative per esempio per limitare l’attività fisica all’ aperto, Sala ha spiegato che “oggi ci sarà una riunione in cui incroceremo tutti i dati, da lì capiremo se questi possono avere un effetto significativo. Adesso aspettiamo una risposta del Governo, dopodiché vedremo anche come Regione che cosa fare. Però se siamo al 43% non è solo il jogging il problema”.

Finanziamento da 4 milioni per idee e progetti scientifici

Sala ha poi parlato di un finanziamento da 4 milioni di euro per idee e progetti scientifici: “Dalle ore 15, sul sito di Regione Lombardia www.openinnovation.regione.lombardia.it, la nostra piattaforma open innovation che tutti gli scienziati conoscono, apriamo una manifestazione di interesse dove cofinanziamo con quattro milioni di euro una serie di obiettivi, tra cui la ricerca della cura al Coronavirus, la ricerca delle terapie e la ricerca di strumenti a applicazioni che servono o per il monitoraggio o comunque per contenere il virus. Molti stanno già lavorando sulla ricerca e qualcuno necessita di fondi. Chiunque ha un’idea interessante, che sia un imprenditore, uno scienziato, uno studente o un ricercatore universitario, noi siamo pronti a cofinanziare e finanziare i progetti validi. Diamo ovviamente una valutazione scientifica. Siamo pronti a raccogliere tutte le idee, verificarle in campo sanitario con l’Istituto Superiore di Sanità e il comitato scientifico, e qualora siano valide siamo pronti a finanziarle. Tutto quello che non è certificato dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’OMS non è in questo momento scientificamente apprezzabile”.

Sala: “Non esiste problema di approvvigionamento di tamponi”

Il vicegovernatore ha poi chiosato sulla questione dei test: “In questo momento non esiste allo stato attuale un problema diapprovvigionamento di tamponi, anche perché il materiale ci sta arrivando. Chiaramente si dà la precedenza ai casi più gravi. Semmai era il processo di diagnosi della verifica dei tamponi che risultava un po’ più lento, ma adesso si sta via via accelerando”.