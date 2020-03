Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un milione di mascherine chirurgiche per la gestione dell'emergenza da Covid-19 in Regione Lombardia per il personale sanitario, questa la donazione di Fondazione Veronesi per gli ospedali lombardi. Secondo quanto riferisce il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il numero di decessi avvenuti negli ultimi 15 giorni è di quattro volte superiore a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Per domani, all'ospedale da campo in corso di allestimento alla Fiera di Bergamo, è previsto l'arrivo di oltre cento sanitari provenienti dalla Cina. È di oggi la notizia del decesso di Marcello Natali, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi. (LA DIRETTA)

10:52 – Oltre cento sanitari dalla Cina all'ospedale da campo di Bergamo

All'ospedale da campo in corso di allestimento alla Fiera di Bergamo viene dato per certo da fonti sanitarie l'arrivo, probabilmente già da domani, di 75 infermieri e 30 medici dalla Cina. "Se non ci saranno particolari difficoltà - sottolinea Sergio Rizzini, direttore generale della Sanità Ana - l'operatività dei primi posti letto dovrebbe concretizzarsi entro una settimana. Le nostre dotazioni saranno pronte entro tre giorni, però bisognerà provvedere anche a strutturare l'impianto per l'erogazione dell'ossigeno e a installare gli shelter per i bagni e le docce, interventi che richiederanno qualche giorno in più".

10:30 – Gori: “Decessi quattro volte superiori rispetto l'anno scorso"

"Nella prima quindicina di marzo, il numero dei decessi è quattro volte superiore allo stesso periodo dell'anno scorso", ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ad Agorà, spiegando come è arrivato a questa conclusione: "Ieri telefonando ad alcuni sindaci ho messo insieme un campione che e' indicativo di 13 comuni. In questi giorni – aggiunge Gori - tutti gli amministratori locali contano un numero di decessi nei loro comuni molto superiore a quello che viene attribuito ufficialmente al virus, e molto superiore a quello di questo periodo un anno fa o due anni fa". Ci sono anziani che non vanno in ospedale, si muore in casa? "Purtroppo e' cosi' - ammette Gori - non tutti possono essere portati in ospedale in questo momento, spesso sono persone che hanno già condizioni cliniche difficili, sono persone molto anziane, ma certamente oltre al triste conteggio dei decessi che viene diffuso dalle fonti ufficiali ci sono tante altre persone che stanno morendo in casa, o nelle case di riposo". Quanto ai tamponi "andrebbero fatti in massa ma credo non sia possibile. I cittadini si devono sentire responsabili e devono stare a casa" ha concluso.

10:18 - Da Fondazione Veronesi un milione di mascherine

La Fondazione Umberto Veronesi, in accordo con Regione Lombardia, si è impegnata nell'acquisto di dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario degli ospedali lombardi. Un milione di mascherine chirurgiche, spiega la Fondazione, fondamentali per la gestione dell'emergenza da Covid-19 in Regione Lombardia, che saranno consegnate entro la fine di questa settimana. L'emergenza sanitaria legata all'epidemia da nuovo Coronavirus sta mettendo a dura prova la sanità italiana e, in particolare, quella lombarda. Fondazione Umberto Veronesi con questa donazione vuole continuare a sostenere il Sistema Sanitario Nazionale, che ora è impegnato in uno sforzo titanico. "Medici e infermieri ogni giorno sono in prima linea, a lottare contro questa epidemia che colpisce in modo particolarmente violento le persone più fragili: i nostri pazienti, gli anziani, i cardiopatici, i malati di tumore. Negli ospedali e sul territorio lombardo il personale sanitario sta svolgendo un lavoro straordinario e dobbiamo tutti poter continuare a farlo in sicurezza. Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di fare la sua parte, iniziando con una donazione di un milione di mascherine chirurgiche" , afferma Paolo Veronesi, presidente della Fondazione.

9:25 – Morto segretario della Federazione medici di Medicina di Lodi

È morto oggi Marcello Natali, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi. La notizia è stata confermata dalla stessa Federazione. Natali esercitava la sua attività di medico di famiglia nell'area di Codogno. Natali aveva 57 anni e non aveva gravi patologie pregresse. Dopo il ricovero a Cremona, era stato trasferito a Milano e ricoverato intubato in terapia intensiva per una grave polmonite bilaterale.