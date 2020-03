Morto a Milano Piero Schlesinger, banchiere e giurista

Si è spento a Milano sabato scorso Piero Schlesinger, giurista e banchiere autore del Manuale di diritto privato Torrente-Schlesinger. E’ morto in ospedale per complicanze legate al coronavirus. Il 19 maggio avrebbe compiuto 90 anni. E’ stato inoltre presidente della Banca Popolare di Milano. A ricordare il giurista è oggi l'università Cattolica, dove Schlesinger ha insegnato per trent’anni, chiamato dal fondatore e rettore dell'ateneo, padre Agostino Gemelli, alla cattedra di diritto privato.

Il ricordo del rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli

L'attuale rettore dell'ateneo, Franco Anelli, lo ricorda così: "Carissimo Maestro, nel momento del distacco, di questi tempi ancor più straziante, nell'affollarsi continuo e confuso, lieto e insieme doloroso, dei ricordi di oltre tre decenni vissuti come tuo allievo, domina su tutte un'immagine: quella del momento in cui, conferendomi la laurea, mi tendesti la mano accogliendomi al tuo insegnamento, cambiando per sempre la mia vita. Il mio sforzo di inseguire il modello che sei stato non finisce oggi, non finirà mai".