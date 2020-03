La Regione Lombardia ha approvato oggi una delibera con cui ha stanziato 4,5 milioni di euro per favorire l'adozione di un piano aziendale di smart working da parte delle aziende lombarde che ancora ne sono sprovviste. "In considerazione dell'emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Covid-19 e delle stringenti misure richieste a cittadini e imprese abbiamo deciso di modificare l'intervento già previsto da Regione Lombardia per aiutare le aziende che hanno dovuto riorganizzare il lavoro dei propri dipendenti tramite smart working", spiegano il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli.

Le modalità

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia "sono finanziamenti a fondo perduto", sottolineano Fontana e Rizzoli. Possono accedere ai fondi i datori di lavoro con almeno 3 dipendenti non ancora in possesso di un piano di smart working. Il contributo messo a disposizione delle imprese consiste in un voucher (valore massimo 15.000 euro) per la fruizione di servizi di consulenza, formazione, avvio e monitoraggio di un progetto pilota, finalizzati all'adozione del piano di smart working e del relativo accordo aziendale. Previsto anche un voucher fino a 7.500 euro per l'acquisto di strumenti tecnologici (hardware e software) finalizzati all'implementazione del piano di smart working. Sono riconosciute ammissibili le spese effettuate a partire dal 25 febbraio 2020. Le domande dovranno essere inviate tramite la piattaforma informatica BandiOnLine.

Dimesso il vescovo di Cremona

Torna a casa il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, ricoverato llo scorso 6 marzo a causa del Covid-19 nel reparto di pneumologia dell'ospedale cittadino. Dopo i segnali di miglioramento giorni scorsi, rende noto la diocesi, oggi monsignor Napolioni potrà fare ritorno a Palazzo Vescovile, dove trascorrerà i prossimi giorni di convalescenza in quarantena, come da protocollo sanitario. Tra 14 giorni sarà sottoposto a un nuovo test del tampone. La diocesi di Cremona in una nota ha espresso un "caloroso ringraziamento allo staff sanitario guidato dal dottor Bosio, primario dell'Unità Operativa di Pneumologia, e a tutti gli operatori che si prodigano per il bene di tante persone sofferenti".