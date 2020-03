Campari, azienda storica milanese, dona 1 milione di euro all''Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano, punto di riferimento per la gestione dei pazienti più critici affetti da Covid-19. (LIVE)

La donazione al Fatebenefratelli Sacco

La somma, si legge in una nota, sarà destinata al finanziamento di una Unità Operativa di Terapia Intensiva generale per ricoverare pazienti positivi critici e la dotazione di un impianto dotato di pressioni negative per 10 box di rianimazione. Il gruppo avvia anche, acquistando una pagina sul Corriere per annunciarlo, una raccolta fondi con la causale 'Campari sostiene il Sacco'. "Milano, Campari è al tuo fianco in questi momenti difficili - conclude la nota - E celebreremo insieme a te e a tutta Italia la fine di questa emergenza, quando tornerà la serenità" firmandola a nome anche dei 4.200 dipendenti.