A Milano sono iniziati i servizi di controllo, svolti dalle volanti della polizia in collaborazione con i commissariati di zona, in corrispondenza delle arterie di accesso alla città di Milano per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio sottoposto alle limitazioni del Decreto emesso ieri dal Governo per far fronte all'emergenza coronavirus. (LIVE)

I controlli a Milano

Lungo le vie di accesso a Milano sono già stati allestiti dei posti di controllo in zone strategiche come via Novara e via Palmanova, rispettivamente agli ingressi Ovest ed Est di Milano. Gli equipaggi che controllano chi entra ed esce dalla città hanno in dotazione l'autocertificazione sulle necessità dello spostamento da far compilare ai cittadini che non se ne sono dotati.