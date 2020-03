Controlli alla Stazione Centrale di Milano per i viaggiatori in partenza. A causa dell’emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICI E MAPPE - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE), agli ingressi per accedere al binario, dove vengono controllati i biglietti, è stato predisposto un apposito desk per il controllo degli accessi dove la Polizia Ferroviaria, insieme all'esercito, controlla le partenze. È necessario compilare e firmare l'autocertificazione dove si specifica da dove si arriva, dove si è diretti e per quali motivi si sta viaggiando. Le ragioni devono essere, come previsto dal decreto approvato dal Governo, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Le persone che rientrano a casa, dove hanno la residenza o il domicilio, non devono firmare alcuna certificazione.

I controlli e le richieste di informazione

Per i viaggiatori che arrivano a Milano in treno i controlli vengono compiuti a campione e chi è senza la certificazione la può compilare. Inoltre, sono molte le persone che non dovevano partire oggi, bensì nei prossimi giorni, e che sono andate alla Stazione Centrale solo per chiedere informazioni sulle modalità della partenza.

Due gate aperti

Sono due i gate aperti per i passeggeri, uno per chi arriva e uno per chi parte. A quest'ultimo si creano delle code momentanee quando ci sono delle partenze di treni a orari ravvicinati. Le persone attendono il loro turno con il biglietto in mano, molti indossano la mascherina e compilano l'autocertificazione all'apposito desk se ne sono sprovvisti.