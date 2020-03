Coronavirus, dal 9 marzo Alitalia sospende i voli su Milano Malpensa

A seguito del Dpcm contenente le nuove misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, Alitalia ha deciso di sospendere a partire da domani, lunedì 9 marzo, tutti i voli su Milano Malpensa. Lo ha reso noto la stessa compagnia aerea tramite un comunicato, nel quale spiega che l’attività verrà interrotta dopo l'arrivo del volo da New York AZ605, previsto per le 10:40. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA)

Per quanto riguarda invece lo scalo di Milano Linate, sempre a partire da domani verranno operati "solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma”.

Calo dei passeggeri nei giorni scorsi

Il piano di ridimensionamento - che interessa anche l’aeroporto di Venezia, con un numero minore di frequenze per i collegamenti da/per Roma - va ad aggiungersi, spiega la compagnia, ”alle razionalizzazioni già effettuate nei giorni scorsi per il calo dei passeggeri dovuto alle misure restrittive e alla minore propensione agli spostamenti”.

Da Malpensa Alitalia operava tre collegamenti: con le Maldive, che hanno chiuso i voli provenienti dall'Italia lo scorso 6 marzo, con Tokyo, volo già cancellato nei giorni scorsi, e con New York, entrambi operati comunque da Roma Fiumicino.

“I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni - conclude la nota - potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com".