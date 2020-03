Coronavirus, positivo al test un assessore della Regione Lombardia

L'assessore regionale allo Sviluppo sostenibile, Alessandro Mattinzoli, è risultato positivo al Coronavirus. Lo rendono noto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, aggiungendo che "come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento". Inoltre, a Rai Radio 1, Fontana ha aggiunto: "Ha la febbre alta, ma per il resto sta bene. Si augura che presto si possa abbassare e sta facendo la terapia". Poi, ha aggiunto: "Il test lo dobbiamo fare. Ora sto andando in giunta dove verremo sottoposti al tampone". Inoltre, Fontana ha detto anche di aver parlato ieri con la sua collaboratrice che per prima ha contratto il virus "sta bene, anzi sta male perché si sente in gabbia". Invece, sul Coronavirus "non si può pensare che si risolva tutto in quattro e quattr'otto, ma le misure stanno dando risultati. Già da oggi ci sono 14 medici del gruppo San Donato a disposizione". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Visita saltata

Nel frattempo, è saltata la visita nella zona rossa del Basso Lodigiano per Gallera e per l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni. La decisione è stata comunicata ai giornalisti che li attendevano all'ospedale Maggiore di Lodi.

Data ultima modifica 02 marzo 2020 ore 11:00