Di Maio: no a blocchi contro gli italiani

"Irrita" sapere che per l'emergenza coronavirus alcuni Paesi stanno bloccando cittadini italiani all'estero senza alcun criterio. E di fronte a "forzature o blocchi insensati" l'Italia rispondera': "E' un Paese che esige e merita rispetto, cosi' come ogni singolo italiano". Lo assicura il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista alla Stampa. E chiarisce che alla Farnesina ci si è già attivati per far ritirare blocchi che si ritengano ingiustificati e che si è chiesto di discutere il tema delle chiusure verso l'Italia anche al prossimo Consiglio Affari Esteri.