Coronavirus, youtuber finge di essere nella zona rossa: denunciato

Uno youtuber è stato denunciato dai carabinieri per aver pubblicato una fake news. Secondo quanto ricostruito, l'autore ha postato un video sulla propria pagina Instagram nel quale annunciava di aver violato la zona rossa di Codogno, epicentro dell'epidemia del coronavirus, sorvegliata dai checkpoint delle Forze dell'ordine. La Procura di Lodi ha chiesto un approfondimento ai carabinieri che hanno scoperto la verità sul video: lo youtuber si trovava a Guardamiglio, poco fuori dall'area interdetta e non ha aggirato alcun controllo. Per questo è stato denunciato per l'articolo 656, ovvero "pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico".