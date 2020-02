Coronavirus, terza edizione di "Milano Digital Week" rinviata a maggio

La terza edizione della Milano Digital Week, che si sarebbe dovuta svolgere dall’11 al 15 marzo, a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus è stata invece rinviata e si terrà dal 25 al 28 maggio. Questa decisione è stata presa dal Comune di Milano (promotore dell’iniziativa) e dagli organizzatori (Cariplo Factory, IAB e HubLab) per garantire che gli oltre 600 eventi programmati per la kermesse possano svolgersi nelle migliori condizioni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Il comunicato

Il sito internet dell’evento, in una nota, annuncia l’avvenuto cambio date: "Dopo un’ottima partenza nelle prime due edizioni, dal 25 al 28 maggio torna "Milano Digital Week". Nel comunicato web sono evidenziate anche alcune attrazioni per questa terza edizione: "Anche quest’anno Milano Digital Week aprirà le porte della città con 4 giorni di eventi aperti a tutti. Incontri, seminari, mostre, workshop, performance ideati e curati appositamente per la manifestazione si incroceranno con un’intensa programmazione, che è stata attivata tramite la Call for Proposal 2020. Sarà un’opportunità di riflessione e confronto per cittadini, aziende, studenti, millennials, istituzioni, università e centri di ricerca, con particolare attenzione ai temi di formazione per studenti dai 6 ai 25 anni e all’ecosistema di startup e luoghi d’innovazione avviati da giovani under 35".