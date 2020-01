Da mercoledì 11 a domenica 15 marzo 2020 torna la Milano Digital Week, la manifestazione dedicata alla tecnologia e all’innovazione promossa dal Comune, con l’Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici, e realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia e Hublab, capace di riscuotere un grande successo nelle prime due edizioni. Al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di attori attivi nel mondo del digitale, gli organizzatori hanno deciso di prolungare fino a venerdì 24 gennaio i termini per presentare la candidatura - “Call for Proposal” - del proprio evento innovativo e inclusivo che andrà a comporre un intenso palinsesto di appuntamenti in città con incontri, seminari, mostre, performance ideati e curati appositamente per la manifestazione.

Milano Digital Week 2020

La "Call for Proposal"

Oggetto della “Call for Proposal” sono gli esempi e le applicazioni di trasformazione digitale in atto o in prospettiva, con modalità di accesso alla conoscenza che sono sempre più il frutto di piattaforme aperte e di know-how collettivi, di collaborazioni tra soggetti grandi e piccoli, di pratiche legate a comunità, associazioni, team e fondazioni. Dinamiche nella quali la somma delle progettualità risulta spesso più grande dell’apporto dei singoli attori.

Gli iscritti, al momento, sono già più numerosi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le candidature sono aperte a cittadini, studenti, professionisti, addetti ai lavori, startupper, nuove forme imprenditoriali, aziende e attività educative, sociali e commerciali e a tutti coloro che vogliono presentare il proprio evento tecnologico. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito www.milanodigitalweek.com.

"Milano Città Aumentata"

Tema dell’edizione 2020 della Digital Week è la “Città Aumentata”, un campo molto vasto che vuole rappresentare il consolidamento della mappa del tessuto digitale della città, rendendo tangibile e comprensibile l’apporto della trasformazione digitale e le sue innumerevoli ricadute sulle attività dei suoi cittadini, sui loro bisogni, sulla loro qualità della vita.