Esselunga, in accordo con la Prefettura di Lodi, ha riattivato la consegna della spesa a domicilio nei Comuni della zona rossa (ossia Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano). L’attività rientra infatti tra i servizi essenziali alla popolazione e non comporterà alcun costo di consegna. I clienti, come di consueto, potranno ordinare la spesa sul sito internet e attraverso l’apposita App. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - POSTE RIAPRE CINQUE UFFICI IN ZONA ROSSA)

La riattivazione del servizio

Per questa operazione - come si evidenzia in una nota divulgata dalla società - è stata allestita una logistica completamente distaccata e autonoma, in modo da garantire che non ci sia nessuna commistione con i negozi Esselunga e i centri di preparazione delle spese online. I furgoni e-commerce, esclusivamente utilizzati per consegnare le spese all’interno della zona rossa, sostano - specifica l’azienda - presso un sito apposito e ogni giorno sono sottoposti a sanificazione così come tutte le dotazioni necessarie alla consegna (carrelli, ceste e così via). Gli autisti che si occupano di queste consegne sono dedicati esclusivamente alla zona rossa ed hanno ricevuto una adeguata formazione sui corretti comportamenti e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare per garantire la loro sicurezza e quella dei residenti.

Esselunga: "Già dalle prime ore del servizio più di 500 ordini"

"Già nelle prime ore del servizio – dichiara l’azienda - abbiamo ricevuto più di 500 ordini e numerosi messaggi di apprezzamento da parte della popolazione. Le operazioni di consegna si svolgono nella massima tranquillità e sicurezza. Le merceologie acquistate spaziano dalla frutta e verdura fresca alla carne, dalla gastronomia ai surgelati e sono in linea con le normali spese online".