Coronavirus, corista della Scala positivo: “Sono guarito”

Un corista della Scala è risultato positivo al Coronavirus. L’artista, che lo scorso 12 febbraio era salito sul palco per il Trovatore di Giuseppe Verdi, ha informato lui stesso l'azienda che ieri ha inviato una comunicazione ai dipendenti e ha disposto di effettuare controlli sulla temperatura all'ingresso. Tuttavia già oggi le condizioni del cantante sono migliorate: "il virus non mi dà più sintomi e mi hanno detto che praticamente sono guarito", ha scritto il corista in un messaggio ai colleghi. Domenica scorsa, per via dell'emergenza Coronavirus, il teatro ha sospeso tutti gli spettacoli fino a data da destinarsi. Coronavirus, l'ultimo bollettino: 14 vittime, 42 persone guarite. LIVE LIVE