"Lunedì scorso la magistratura ha disposto il dissequestro delle rete e pertanto nei prossimi giorni ci saranno le condizioni per poter accedere alla tratta dell'Alta velocità Piacenza-Milano con una continua informazione per la delicatezza di quell'area anche per le restrizioni per il Coronavirus. Rfi quotidianamente e ad horas informerà gli utenti delle possibilità di poter usare questa tratta", ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, nell'audizione in commissione Lavori pubblici del Senato sull'incidente ferroviario avvenuto a Lodi il 6 febbraio. L'area era stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici dei consulenti incaricati dalla Procura di far luce sulle cause del deragliamento del Frecciarossa 1000 (FOTO E VIDEO) che ha provocato la morte di due macchinisti e il ferimento di altre 31 persone. Per il deragliamento del treno sono finite sotto indagine 18 persone e 2 società.