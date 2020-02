Coronavirus, conferenza stampa Regione Lombardia annullata per verifiche sanitarie

L’ufficio stampa della Regione Lombardia ha comunicato ai giornalisti che la conferenza stampa con il governatore Attilio Fontana, prevista nella sede regionale, è stata annullata a causa di alcuni accertamenti sanitari su un dipendente regionale (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA DEL CONTAGIO).

La nota di Regione Lombardia

Il motivo si legge in una nota divulgata ai media: "Sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l'unità di crisi che sta coordinando l'emergenza coronavirus, in ottemperanza alle linee guida del ministero della Salute, la conferenza stampa viene annullata".

L'unità di crisi

L'unità di crisi è operativa da venerdì 21 febbraio (ossia in seguito alla notizia del primo contagiato lombardo da coronavirus) al sesto piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione. È formata da diversi tecnici delle direzioni generali Welfare e protezione civile e coordinati dagli assessorati di riferimento. Alle riunioni di tale organo, in alcuni casi, anche i vertici regionalie. Tuttavia, in questo caso non è detto che ci sia stato un contatto diretto con loro.

Data ultima modifica 26 febbraio 2020 ore 19:31