Coronavirus, Borrelli: "Quinta vittima in Italia, 219 i contagiati"

Sono cinque le vittime in Italia del Coronavirus, secondo quanto confermato da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus (LIVE - LO SPECIALE). La vittima è un uomo di 88 anni di Caselle Landi, in provincia di Lodi.

"I contagiati in Italia sono 219"

Borrelli ha anche aggiornato il dato dei contagiati in Italia, saliti a 219. "Nel nostro paese c'è sicurezza e si può venire tranquillamente", ha assicurato il commissario straordinario rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero dei rischi per gli stranieri che vogliono venire in Italia.