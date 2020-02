Furto di 7 chilometri di cavi in un’azienda nel Cremonese: 3 denunce

I carabinieri, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno incastrato e denunciato tre ladri accusati di aver rubato 7 chilometri di cavi di alimentazione della linea di produzione di un’azienda di Pizzighettone (in provincia di Cremona) il 31 ottobre del 2019. Il bottino complessivo, considerando il valore della refurtiva, era di 200mila euro. Il reato di cui devono rispondere i malviventi, tutti pregiudicati, è di ricettazione in concorso.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri hanno individuato l'abitazione utilizzata come deposito da uno dei ladri, in un paese vicino a quello teatro del furto. In quel luogo, hanno ritrovato e sequestrato parte della refurtiva: 1.500 metri di cavi elettrici di rame, per un peso complessivo di 300 chili. I tre denunciati sono un 30enne e un 31enne, entrambi residenti a Pizzighettone, e un 34enne di Maleo (in provincia di Lodi).