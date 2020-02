Incidente a Grassobbio, scontro frontale tra auto: morto 77enne

Oliviero Cattaneo, un pensionato 77enne di Villa di Serio (in provincia di Bergamo), è morto la scorsa notte in un terribile incidente stradale. L’anziano ha perso la vita in uno scontro frontale tra auto a Grassobbio (nel Bergamasco), sulla tangenziale Sud di Bergamo.

L’incidente

Lo schianto è avvenuto tra l'auto che guidava il 77enne, una Lancia Ypsilon, e una Fiat Punto condotta da un 28enne bergamasco. Vani i soccorsi per il pensionato. La moglie dell’anziano, che viaggiava al suo fianco, e il conducente dell'altra vettura sono invece rimasti feriti in modo grave, ma non sono in pericolo di vita. Per gli accertamenti stradali sono intervenuti i carabinieri sul posto.