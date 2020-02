Condannata a 2 anni e 4 mesi per truffa e altri reati, si spacciava per suora con problemi di salute e riusciva a evitare il carcere passando da una struttura religiosa all’altra, in Lombardia e in Piemonte. Protagonista della vicenda una donna di 47 anni, originaria di Acqui Terme (Alessandria), colpita da provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Palermo e arrestata dalla polizia a Gallarate, nel Varesotto.

L'arresto

Al momento della cattura la latitante era ospite del convento "Benedettine dell'adorazione perpetua del S.S. Sacramento" di Gallarate. Gli agenti sono giunti a lei dopo che una delle religiose della struttura ha telefonato in commissariato per esprimere i suoi sospetti circa l'identità della consorella arrivata, a suo dire, da Vicoforte (Cuneo). A quanto emerso la 47enne, fingendosi madre superiora, telefonava di volta in volta alle strutture religiose per cercare ospitalità.