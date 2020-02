Droga, spacciavano Mdma e cocaina in Brianza: 11 arresti

I carabinieri hanno arrestato 11 persone per spaccio di droga, in particolare Mdma e cocaina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza. L'indagine, denominata "The Fly", ha portato alla luce le attività di un gruppo criminale che operava sotto le direttive di una coppia di fratelli che, per mantenere il controllo sulle zone di spaccio della Brianza, utilizzavano anche metodi violenti.