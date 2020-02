Insulti razzisti, sputi e una pistola finta puntata contro un ragazzo di 29 anni, nato in Italia ma di origini eritree. È successo sull'autobus della linea 95 a Milano, come raccontato in un post del Partito Democratico e riportato da MilanoToday

Le minacce

Secondo quanto ricostruito, due donne di circa 30 anni, ubriache, hanno iniziato a insultare il giovane che all'inizio non si è accorto di ciò che stava succedendo perché stava ascoltando musica con le cuffiette. Loro hanno continuato, tirando anche fuori una pistola, una scacciacani modificata e senza tappo rosso, che hanno lasciato per terra quando lui le ha disarmate. Sono poi scappate quando l'autista, che ha dato l'allarme, ha aperto le porte. I carabinieri procedono al momento contro ignoti per minacce aggravate.