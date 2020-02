Mostre a Milano: cosa fare nel weekend dell’8-9 febbraio

A Palazzo Reale arriva la prima retrospettiva in Italia sul pittore seicentesco Georges de la Tour. Risalgono al Quattrocento invece i volumi e gli incunaboli esposti alla Biblioteca Braidense, mentre all’Ambrosiana sono messe a confronto riproduzioni di disegni anatomici di Leonardo de Vinci e Guido da Vigevano. Infine, alla Fondazione Stelline, inaugura una mostra di fotografia dedicata al fiume Gange.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Georges de la Tour a Palazzo Reale

Inaugura oggi a Palazzo Reale la mostra dedicata al pittore francese Georges de la Tour, protagonista del Seicento. Si tratta della prima retrospettiva dedicata all’artista in Italia. Esposto un nutrito numero di opere, che accompagnano lo spettatore attraverso le "sperimentazioni luministiche" del ‘Caravaggio francese’. I suoi lavori sono messi a confronto con quelli di altri grandi artisti del suo tempo. Fino al 7 giugno. Orari: lun 14:30 - 19:30, mar mer ven dom 09:30 - 19:30, gio e sab 09:30 - 22:30

‘Biblioteche aperte’ alla Pinacoteca di Brera

Libri rarissimi, incunaboli del Quattrocento, volumi stampati nei primi anni di vita della tipografia: è questo il fulcro della mostra 'Biblioteche riscoperte. Ab artis inventae origine. Storia di libri, persone e biblioteche milanesi tra le edizioni quattrocentesche della Braidense', allestita alla Pinacoteca di Brera. La mostra, fino al 28 marzo, è realizzata in collaborazione con il Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca (Creleb) dell'Università Cattolica di Milano che, negli ultimi tre anni, ha catalogato gli oltre 2 mila incunaboli della biblioteca. Esposti volumi rarissimi, alcuni provenienti da biblioteche perdute di ordini religiosi soppressi durante la dominazione austriaca o napoleonica, da monasteri milanesi ma anche da biblioteche private. Orari: dal lunedì al sabato 9.00 - 13.30. Ingresso libero

‘Gange Ma’ alla Fondazione Stelline

Inaugura alla Fondazione Stelline la mostra ‘Gange Ma’ del fotografo Giulio Di Sturco. Esposte, fino al 22 marzo, 24 immagini realizzate nell’arco di dieci anni lungo il Gange, dalla sorgente sull'Himalaya fino alla foce nel golfo del Bengala. Immagini che raccontano la magnificenza della natura, ma anche l'inquinamento e la povertà di chi dipende dal fiume per il proprio sostentamento. A corredo della mostra, la fondazione Stelline ha ideato un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni dal titolo 'Come stai, fiume?'. Il workshop si terrà domenica 1 e 22 marzo e sabato 7 e 14). Orari: martedì - domenica, 10.00 - 20.00

Leonardo da Vinci alla Biblioteca Ambrosiana

Inaugura alla Biblioteca Ambrosiana la mostra "Leonardo da Vinci e Guido da Vigevano. Anatomia in figure", che mette a confronto i modi di raffigurazione anatomica dei due grandi artisti. Nel percorso sono esposte le riproduzioni delle 18 figure contenute nel trattato ‘Anothomia designata per figuras’, del 1345, di Guido da Vigevano, accanto a una serie di riproduzioni di disegni anatomici di Leonardo da Vinci, realizzati tra il 1480 e il 1517 circa. Fino al 29 marzo. Orari: mar - ven 12.00 - 18.00, sab e dom 10.00 - 18.00

Mostre ed eventi in corso a Milano a febbraio 2020

Milano anni 60 a Palazzo Morando

Palazzo Morando, il museo dedicato a Costume Moda e Immagine, ospita la mostra ‘Milano anni 60. Storia di un decennio irripetibile’: visitabile fino al 9 febbraio, l’esposizione raccoglie fotografie, manifesti, riviste, arredi e oggetti di design, testimonianze del fermento creativo che, negli anni del boom economico, caratterizzò il capoluogo lombardo. Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10.00 - 20.00, giovedì 10.00 - 22.30.

L’esercito di terracotta alla Fabbrica del Vapore

Alla Fabbrica del Vapore, fino al 9 febbraio, sbarca un’esposizione dedicata al celebre Esercito di terracotta cinese: trecento pezzi, tra soldati e oggetti, per "la più grande e completa ricostruzione", spiega il curatore Fabio Di Gioia, della colossale area archeologica che risale a 2.200 anni fa e si trova a Xi'an, nella parte orientale del Paese asiatico. Un percorso di 1.800 metri quadri, con 170 soldati, e sale espositive dove la fruizione è al centro, pensato soprattutto per le scuole. Orari: da mercoledì a lunedì 10.00 – 20.00, giovedì 10.00-23.00, martedì su prenotazione gruppi

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Antonello da Messina a Pavia

"Oltre lo sguardo. Volti e ritratti nella pittura italiana tra Quattro e Cinquecento. Antonello da Messina a Pavia". È il titolo della mostra che il Castello Visconteo di Pavia ospiterà fino al 29 marzo 2020, e che accoglie in particolare "Il Ritratto d'uomo" e "Il Ritratto d'ignoto", considerato, per la profondità dello sguardo e il sorriso beffardo, la versione maschile della Gioconda di Leonardo. Esposte anche altre celebri opere come il "Cristo portacroce e monaci certosini" di Ambrogio da Fossano (conosciuto come il Bergognone) e due "Madonna col Bambino", la prima di Hugo Van Der Goes, la seconda di un pittore lombardo. Orari: dalle 10 alle 18, tranne il martedì

Eventi per bambini

Incontri alla Libreria dei Ragazzi

La libreria dei Ragazzi, in via Tadino, propone una giornata di incontri sabato 8 febbraio rivolti a bambini e ragazzi. Il programma completo si può consultare sul sito.