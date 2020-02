Poliziotta in Albania arrestata per traffico di droga nel Milanese

Una poliziotta albanese di 29 anni e un connazionale della stessa età sono stati arrestati dai carabinieri a Garbagnate Milanese (in provincia di Milano) per traffico di droga. I militari li hanno sorpresi e bloccati giovedì 30 gennaio, durante un controllo in via XX Settembre.

L’arresto

I due erano in possesso di 38 grammi di cocaina (divisa in 76 dosi e confezionata in carta stagnola) che erano nascosti in un vano sotto lo sterzo di un’auto a noleggio guidata dalla 29enne. La donna era inoltre munita del proprio tesserino della polizia albanese. Insieme alla droga, sono stati trovati anche 1.430 euro in un sacchetto.