Incendio in un box in Brianza: tre persone ustionate, una gravemente

Tre persone sono rimaste ustionate in un incendio divampato in un garage a Sovico, in provincia di Monza e Brianza, di cui una gravemente. L'allarme è scattato intorno alle 14 di oggi, quando alcuni residenti di una palazzina hanno chiamato il 112. I carabinieri, intervenuti per primi, hanno dovuto scardinare la saracinesca del box, al cui interno erano bloccate una ragazza di 19 anni e due uomini di 33 e 50 anni. Le cause del rogo, così come il motivo per cui i tre si trovassero chiusi all'interno del garage, restano ignote. Lievemente intossicati i due militari intervenuti.