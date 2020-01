Due uomini in giacca e cravatta ieri pomeriggio hanno svaligiato una gioielleria in via Gonzaga, in pieno centro a Milano. Secondo quanto ricostruito, i due, ben vestiti, sono entrati nel negozio, poi uno dei due ha minacciato i presenti con una pistola mentre l'altro con un martello ha mandato in frantumi la vetrina e si è impossessato degli orologi esposti. Dopo la rapina i due sono scappati e sono state diramate le ricerche su tutto il territorio milanese. Inoltre, è stata inviata la polizia scientifica. Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile della questura di Milano.