Milano, 30enne investita in via Primaticcio: è grave

A Milano, in via Primaticcio, una donna di 30 anni è stata investita da un'auto. L'episodio è accaduto poco prima delle 19 e per l'urto è stata sbalzata per più di due metri. La vittima, che soffre di amnesia e presenta varie ferite alla testa e agli arti superiori e inferiori, è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda. La persona che l'ha investita si è fermata a prestare soccorso. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili urbani. Nell'urto, si è rotto il parabrezza dell'auto.