Smog, nuovi divieti da domani a Milano e in otto province lombarde

Torna l'emergenza smog in Lombardia e con essa scattano nuovamente le limitazioni alla circolazione. Da domani, martedì 28 gennaio, entreranno ancora una volta in vigore le misure temporanee di primo livello del protocollo aria nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova. Lo rende noto la Regione. I divieti prevedono lo stop alla circolazione per i veicoli diesel fino a Euro 4 in ambito urbano.

Limitazioni a riscaldamento e divieto di combustioni all'aperto

Inoltre, i provvedimenti impongono l'obbligo di spegnimento dei motori in sosta e riguardando anche il riscaldamento domestico (limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l'agricoltura (divieto di spandimento di liquami zootecnici) e divieto assoluto di combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio).

Sesto giorno oltre i limiti a Monza, quinto a Milano

Intanto, ieri è stato il sesto giorno consecutivo in cui sono stati registrati livelli di Pm10 superiori ai limiti consentiti a Monza, il quinto a Milano, Lodi, Cremona, Mantova e Bergamo e il quarto per Varese, Como, Pavia. Una situazione che ha spinto dunque la Regione ad adottare nuovamente dei provvedimenti.

L’assessore regionale all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, ha spiegato che la decisione è stata presa "perché per oggi le condizioni meteo non sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Da domani a mercoledì si preannunciano invece condizioni atmosferiche più favorevoli alla dispersione, quindi rivaluteremo il loro mantenimento nel corso della settimana".