Un bar a tutti gli effetti, ma “travestito” da associazione sportiva dilettantistica, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Seregno (in provincia di Monza) a Sovico (nel Monzese). A quanto trapela, i gestori del locale, beneficiando del regime fiscale agevolato per chi promuove attività culturali sul territorio, in cinque anni avrebbero accumulato redditi non dichiarati per circa 700mila euro. All'interno della palestra della struttura, inoltre, i finanzieri hanno accertato la presenza di due lavoratori in nero, i quali, come la moglie del titolare, percepivano il reddito di cittadinanza. Per tutti e quattro è scattata la denuncia.