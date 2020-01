Ragazzo trovato morto in un canale nel Bergamasco: interrogato un uomo

I carabinieri hanno rintracciato e portato in caserma un uomo, kosovaro, per essere interrogato circa il ritrovamento del cadavere di Erion Morina, il 20enne kosovaro, trovato questa mattina nelle acque del naviglio che attraversa il centro abitato di Calcio, paese di 5.300 abitanti della Bassa Bergamasca . Il giovane sarebbe stato colpito, durante una lite avvenuta nella notte, alla testa e all'addome, con un punteruolo o con dei cocci di bottiglia. Ad avvistare il corpo in prossimità di un ponte è stato un passante, che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, tra cui anche il comandante provinciale Paolo Storoni, e i vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere.

La ricostruzione dell'omicidio

Secondo quanto emerso, Morina avrebbe litigato con un connazionale all'interno di un bar di viale Papa Giovanni XXIII: attorno all'1,30 della notte scorsa. Il giovane sarebbe stato ferito all'esterno del locale, trascinato per una cinquantina di metri e scaraventato nel canale. Il percorso dal bar al parapetto del Naviglio presenta una lunga scia di sangue sul marciapiede. Sarà l'autopsia a stabilire se la morte del 20enne è avvenuta per i colpi inferti o per la caduta nel canale. Il giovane abitava non lontano dal luogo dell'omicidio.



I soccorritori sul luogo del ritrovamento (ANSA)

