Un uomo di 76 anni, residente in provincia di Roma, e una donna indonesiana di 24 anni hanno perso la vita in un tamponamento avvenuto oggi poco dopo le 13 sull'autostrada A1 nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi, in direzione Milano. Per cause in via di accertamento, all'altezza di Pieve Fissiraga (Lodi), l'auto a bordo della quale viaggiavano i due, una Fiat Stilo station wagon, è uscita dalla corsia andando a infilarsi sotto un tir che era parcheggiato in una piazzola di sosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Data ultima modifica 16 gennaio 2020 ore 16:40