Accoltellato a Milano ragazzo di 16 anni, non è grave

Un ragazzo di 16 anni è stato colpito con una coltellata alla schiena durante un'aggressione avvenuta in via Caduti in missione di pace, alla periferia est di Milano. Stando a quanto ha riferito il giovane, all'aggressione hanno partecipato una ventina di persone. Il minorenne è stato portato all'ospedale del San Raffaele ma non è in condizioni gravi. Gli agenti della Questura stanno indagando sulle cause del ferimento. Al momento pare che la vittima e gli aggressori, tutti stranieri, si conoscessero.