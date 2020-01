Smog, stop ai divieti nel Mantovano. Confermate le misure nel Milanese

Migliora la qualità dell'aria in Lombardia, anche se resta complicata la situazione intorno al comune di Milano. L'ente regionale, infatti, attraverso una nota, ha comunicato che, a partire dalla giornata di sabato 11 gennaio, saranno revocate le misure temporanee antismog nei Comuni con più di 30mila abitanti, nonché in quelli aderenti su base volontaria, nella provincia di Mantova. Questo perché i valori medi di Pm10, per due giorni consecutivi, sono rimasti al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo (LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Restano confermate, invece, le misure di primo livello nei paesi coinvolti in provincia di Milano. La città, in questi giorni, è stata avvolta da una cappa di polveri sottili e nebbia. Smog, Arpa: "Ancora Pm10 sopra i limiti in Lombardia"