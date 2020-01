Milano, bambina precipita dal secondo piano: ricoverata in ospedale

Una bambina di 5 anni (non dunque un maschio, come riportato in precedenza dalle agenzie di stampa) è precipitata dal secondo piano di un palazzo nella periferia sud di Milano, ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda, per traumi a testa e volto, dal personale del 118, giunto sul posto alle 16.40. L'impatto col suolo è stato attutito da una macchina. Le condizioni della piccola sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, la madre 45enne avrebbe approfittato del fatto che la bambina stesse dormendo e l'avrebbe lasciata in casa da sola per andare a prendere suo figlio alla vicina scuola. La piccola, però, si sarebbe svegliata senza la donna in casa. Nel cercare il genitore, la piccola si sarebbe sporta dalla finestra, fino a cadere da un'altezza di 6 metri. Sul posto sono intervenute subito un'ambulanza e un'automedica. I sanitari, dopo aver stabilizzato la bimba (che come ha precisato l'Azienda regionale di emergenza urgenza era vigile e cosciente), l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale milanese. È stata assistita anche la madre, sotto choc per l'accaduto.

Data ultima modifica 09 gennaio 2020 ore 18:25