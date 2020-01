Monza, 15enne rapinato e picchiato da una baby gang

Un giovane di 15 anni è stato minacciato con dei coltelli, rapinato e poi picchiato a Monza da una baby gang mentre stava passeggiando con un amico in centro di Monza. Secondo quanto emerso dalle prime indagini della questura di Monza, ieri sera intorno alle 21 il ragazzino di origini egiziane è stato accerchiato da tre connazionali che lo hanno minacciato con dei coltelli e costretto a dargli denaro, telefono e una cassa acustica che aveva in tasca. Poi è stato colpito con calci, pugni e testate. L'amico del 15enne è fuggito e ha chiamato i soccorsi. Il giovane è stato medicato in ospedale per vari traumi. La Polizia di Stato sta indagando per identificare gli aggressori.

De Corato: "Risorse per progetti contro bullismo"

La Regione Lombardia "ha posto in essere e continuerà a farlo varie iniziative e campagne per contrastare il bullismo e la violenza giovanile. Abbiamo infatti stanziato risorse destinate a Comuni e scuole per sostenere progetti mirati che garantiscano la sicurezza dei nostri figli". Lo ha dichiarato l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commentando "gli ennesimi tristi episodi, verificatisi a Milano e a Monza, con protagonisti ragazzi coalizzati in baby gang". De Corato ha considerato "molto positiva la legge con la quale il passato Governo ha reintrodotto l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Ma non basta - ha aggiunto - servono azioni e attività in grado di sollecitare le famiglie a tempestivi interventi per evitare che l'azione dei figli degeneri in situazioni come quelle avvenute in queste ultime ore".

Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 17:44