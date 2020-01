Milano, bestemmia in chiesa: 21enne denunciato

Un 21enne italiano, di origini egiziane e con precedenti, è stato denunciato dalla polizia per aver bestemmiato all'interno della chiesa Beata vergine Immacolata e Sant'Antonio in viale Corsica, a Milano, mentre era in corso una celebrazione. È accaduto pochi minuti prima delle 18 di ieri. Il ragazzo ha imprecato a voce alta e urlato frasi blasfeme fino all'arrivo degli agenti, ai quali il giovane non ha fornito spiegazioni per il proprio gesto.