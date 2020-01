Milano, ubriaco aggredisce la moglie: arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato nella notte di sabato 4 gennaio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E’ successo a Milano in via Baveno, zona Affori: l’uomo da tempo picchiava la moglie, un connazionale 34enne. L’ultimo episodio di violenze è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando il 45enne è tornato a casa ubriaco e ha cominciato a inveire e a picchiare la donna, che è riuscita a fuggire andando a rifugiarsi dai vicini di casa.

L'arresto

A quel punto è scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri. L’uomo si è barricato in casa e per entrare nell’appartamento si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Infine, il 45enne è stato bloccato e portato nel carcere di San Vittore. La moglie, invece, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda e medicata. Ha ricevuto 10 giorni di prognosi. Secondo le indagini, la donna da tempo subiva le violenze del marito ma non lo aveva mai denunciato.