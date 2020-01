Milano, minore scappa da una comunità: ritrovata su un treno a Genova

Una minorenne si è allontanata da una comunità di Milano, dove si trovava in affidamento, e si è recata in stazione Centrale per salire su un treno diretto in Liguria. I responsabili della struttura, appena si sono accorti della sua scomparsa, hanno contattato la polizia ferroviaria del capoluogo lombardo, che ha immediatamente allertato quella di Genova e ha fornito la descrizione della ragazza. La Polfer genovese, salita a bordo di un treno per La Spezia alla stazione Principe (nel capoluogo ligure), ha rintracciato la giovane e, dopo gli accertamenti di rito, l'ha riaffidata al personale della comunità.