La situazione meteo in città

A Milano cieli grigi o nebbiosi con temporanei e ampi rasserenamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA) https://meteo.sky.it/italia

La situazione nel resto della Lombardia

Stabilità e bel tempo prevalente caratterizzano la Lombardia, dove sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi su Alpi, Prealpi e alte pianure. Sulle medio-basse pianure possibili nebbie, localmente persistenti specie lungo il Po', o comunque solo in parziale dissolvimento pomeridiano. Temperature miti sui monti e zone pedemontane, intorno ai 9-10°C. Più freddo ed umido sulle aree nebbiose, con valori massimi più contenuti.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Como

A Como giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 44,6 µg/m³.