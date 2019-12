Meteo a Milano: le previsioni del 30 gennaio

La situazione meteo in città

A Milano giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Contesto anticiclonico garanzia di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Lombardia. Possibilità ancora di nubi basse nella prima parte del giorno sulla Valpadana e banchi nebbiosi sulle basse pianure, in nuova formazione dalla sera. Clima tipico per il periodo, freddo in pianura ma senza particolari gelate, rialzo termico in quota.

La situazione meteo a Varese

A Varese nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 59,9 µg/m³.