Meteo a Milano: le previsioni di oggi 29 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli grigi o nebbiosi, con temporanei e ampi rasserenamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti fredde settentrionali garantiscono tempo stabile sulla Lombardia, in larga parte soleggiato su Alpi, Prealpi e alte pianure. Formazione di nebbie sulle basse pianure, specie tra notte e mattino ma localmente insistenti anche nel pomeriggio. Temperature che tendono a tornare su valori tipici del periodo, in calo sia nelle minime sia nelle massime, specie sulle zone nebbiose.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,2 µg/m³.