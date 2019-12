Un 55enne è stato arrestato per tentato omicidio, nella serata di ieri, a Milano, dagli agenti della questura. L’uomo avrebbe accoltellato due vicini di casa (rispettivamente madre e figlio) nel corso di una lite in un condominio in Viale Certosa, scaturita dal fatto che, secondo l’aggressore, la musica nel loro appartamento era troppo alta. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno trovato una 50enne, di origine dominicana, e un 20enne con ferite da coltello all'addome e alle braccia. I due sarebbero stati aggrediti dall’uomo sulle scale del palazzo. La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, ma non è in pericolo di vita.