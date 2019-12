Milano, gli auguri di Natale del sindaco Beppe Sala su Instagram VIDEO

Il sindaco Giuseppe Sala, in occasione del Natale, ha realizzato un video di auguri tutto particolare su Instagram in compagnia di Geppi Cucciari (comica e conduttrice radiofonica) e di Giovanni e Giacomo (tra i comici più amati d’Italia). All’interno di un campo da curling, e lanciando in maniera non proprio perfetta una ‘stone’ (ossia l’oggetto utilizzato nello sport invernale per realizzare punti), il primo cittadino si è prestato nel fare una gag con il trio in questione. Ricordando, per l'occasione, anche le prossime olimpiadi invernali del 2026 (LA CANDIDATURA ITALIANA).

Lo sketch

Giovanni e Giacomo recitano il ruolo di due compagni di squadra addetti a spazzare il campo per consentire alla ‘stone’ di scivolare meglio sul terreno di gioco. Geppi, che giunge sul posto poco dopo, li coordina. All’arrivo anche di Sala, i quattro danno vita a una serie di battute che sfociano negli auguri di Natale. Sala, in particolare, li rivolge “a tutti i milanesi, a tutti gli italiani, a tutti gli umani”.