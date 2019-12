Anziano ferito alla testa da un cancello nel Pavese: ricoverato

Un anziano di 74 anni è stato ricoverato nella giornata di ieri, in codice giallo, al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato colpito alla testa, in modo accidentale, da un cancello in movimento a Torrazza Coste (in provincia di Pavia), nelle vicinanze di un impianto lavorativo nell’Oltrepò Pavese. L'uomo ha riportato un trauma cranico, con ferita lacero contusa, e una lesione a una gamba. Al momento dell'intervento dei soccorritori, il soggetto non ricordava bene cosa fosse successo.