Rissa in strada a Milano, tre feriti a colpi di coltello

A Milano tre giovani sudamericani sono rimasti feriti in modo non grave da colpi d'arma da taglio nel corso di una lite in strada, la notte scorsa, in via Giacomo Antonini. Ad aggredirli, al culmine di una lite per futili motivi, un altro sudamericano che è scappato. Uno dei feriti è stato colpito a un fianco, ma non è in condizioni gravi, gli altri alle mani. Indagano gli agenti della Questura.