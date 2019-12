Incidente a Pavia, volante della polizia si scontra con auto: 4 feriti

Nella tarda mattinata di oggi, una volante della polizia è rimasta coinvolta in un incidente tra via Ferrini e via Assi San Paolo, non distante dal centro di Pavia. Per cause ancora da accertare, la vettura sulla quale si trovavano due agenti è andata a scontrarsi contro un’automobile. Le quattro persone ferite nel sinistro, tra cui i due poliziotti, sono state trasportate in ambulanza in ospedale, nessuna in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.